2016年6月，英國舉行「脫歐」公投，52％的選民投下了贊成票，明年1月1日起，英國將完全退出歐盟，在美國新任總統拜登欲重建聯盟，強調多邊主義及國際合作，英國脫歐會有什麼挑戰和機會？大姆哥投顧今出具報告，認為可以從3個主要被影響的面向來看。

1.首先在貿易部分，明年起歐盟進出口商都將須進行海關申報，且植物、活體動物和部分食品，也將需特殊的許可證明，但英國政府將延後六個月對歐盟進口商品實施全面管制；而根據英國稅務部門表示，雖然脫歐協議可讓出口業者省下關稅，但進出口繁複的報關手續仍會讓英國企業每年損失將近75億英鎊。

2.有關漁業水域問題，先前一直是最棘手且易引發政治爭端的問題之一，英國原本堅持要拿回英國水域的全部控制權，而歐盟沿海各國則是想確保船隊能繼續在英國水域捕魚，雙方最後達成折衷協議，決定設立5年半的過渡期，歐盟船隊將在這5年半內逐步將目前漁獲量的配額減少25%。

3.而有關英國核心金融服務業，該行業是英國所有產業中貿易順差最大的產業，2019年的出口額達到790億英鎊，然而雙方協議中並未就有關英國金融服務業的清楚說明；但根據安永事務所的調查顯示，自2016年英國脫歐公投以來，國際金融服務公司已把價值1.2兆英鎊的資產與7,500個工作機會從英國遷到其它歐洲城市，其中盧森堡、法蘭克福與巴黎是最大受惠者。

(時報資訊)