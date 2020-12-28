美國總統川普簽署了新冠紓困案與政府支出法案，扭轉先前揚言不排除封殺法案的立場，惟許多投資人仍在休假，周一市場交投淡靜，美元對主要貨幣在狹幅間波動。

美國政府稍早前宣布，川普已經簽署總規模2.3兆美元的紓困案與政府支出法案，完成立法工作，將為美國人民與企業引頸期盼的援助措施續命，也將避免聯邦政府關門。

在連跌3天後，美元指數幾乎沒有變動，暫報90.224。

繼上周英國與歐盟達成未將英國金融業納入的縮小版英脫歐貿易協議後，周一英鎊徘徊在兩年半高點下方。目前英鎊兌美元小漲0.1%，報1.3544美元，跌破本月初觸及的兩年半高點1.3625美元。

分析師表示，上周達成的英脫歐貿易協議雖令投資人鬆了一口氣，但該協議的核心部分將使英國與歐盟漸行漸遠，這表示自2016年以來英國資產減損的情況不會很快消失。歐盟尚未決定是否准許英國進入該歐洲單一市場的金融業。

目前歐元兌美元小跌0.1%，報1.2199美元，從本月觸及的兩年半高點1.2273美元進一步回落。

大和證券首席外匯策略師Mitsuo Imaizumi預期，英鎊與歐元兌美元匯率將走跌，到明年夏末時將分別跌至1.30美元與1.15美元。

此外，美元兌日圓幾近持平，報103.63日圓。

(時報資訊)