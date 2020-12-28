據全球科技產業研究機構洛圖科技表示，在12月25日之前，中國面板廠商京東方（BOE）完成向蘋果公司iPhone智能手機進行首批AMOLED面板供貨，尺寸為6.1英寸，數量為萬片級別。

IT之家28日報導，消息供應鏈透露，這批螢幕將用在iPhone12和iPhone12Pro兩款機型上。此次供貨產品由成都和綿陽兩條G6柔性AMOLED生產線協同生產，Panel由成都B7工廠生產以及由綿陽B11工廠出貨模組。在元旦之前，仍有可能完成第二批出貨。

有供應鏈人士24日對界面新聞透露，京東方已正式通過蘋果的屏幕認證，將在12月內開始向蘋果供應iPhone12的OLED屏幕面板。但京東方公關人士回覆稱，不了解相關情況。

韓國媒體TheElec此前則報導稱，京東方2020年兩次認證均未能獲得蘋果對OLED屏幕的要求。

根據產業鏈預測，2021年三星將為iPhone供應1.3億片OLED面板，京東方將與LGD預測分別為1,000萬和4,000萬片，而京東方內部在2021年的iPhoneOLED面板目標出貨量比市場預測增加一倍，為2,000萬片。

洛圖科技（RUNTO）蘋果產品分析師Robin認為，BOE面板供應的機型是蘋果主力機型，因此蘋果公司對於BOE的需求絕不僅僅局限在業內相傳的1,000萬或2,000萬片，蘋果公司和BOE的合作模式並不是簡單的訂單制產銷，有可能是依據BOE供貨能力的以產定銷。

(工商 )