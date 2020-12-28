懷特(4108)就女性最易罹患的乳癌，現正攜手林口長庚、台北長庚等多家醫學中心團隊，進行「化療」合併「癌因性疲憊症」治療藥物的臨床研究，提升病人完治率、順利完成整個療程；收案進度已達8成，預計明年第一季完成，研究結果將投稿國際醫學期刊，擴大國際能見度。

乳癌患者在化療過程中，會出現各種副作用，其一為「癌因性疲憊症」，讓患者陷入與活動程度不成比例的嚴重疲憊，不僅大幅影響生活品質，甚至因體力不堪負荷，導致治療被迫中斷而影響存活率。醫界已出版《癌因性疲憊症之臨床癌治療指引》，根據癌疲憊的嚴重程度，給予藥物或非藥物的治療。

懷特新藥研發上市後，持續進行多項擴大適應症的臨床研究，其一為攜手長庚、義大等多家醫療團隊，進行乳癌患者的臨床使用計畫，以癌疲憊治療藥物合併化療，提升病人完治率，順利完成整個化療療程，同時減少化療毒性。該項臨床研究收案進度已達8成，預計明年第一季完成，並將公開研究成果，投稿國際醫學期刊，嘉惠更多乳癌病友。

據WHO最新癌症報告，乳癌新增人數首次超越肺癌，成為全球最常見的癌症；在台灣，乳癌年增超過1.3萬人，較前一年的新增人數，再增加1200人，數字驚人；然而，只要越早確診、治療，存活率就越高，研究指出，乳癌病患第1、2期的5年存活率均超過9成、3期約75%，4期則僅有30%。

(時報資訊)