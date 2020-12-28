首屆「2020社區足球節」以社區為核心的足球賽事昨天在彰化縣鹿港足球公益園區進行最後的全國決賽，由來自全台10縣市共同參與，組別則有U6、U8、U10、U12、U15、U18、公開組、U60長青組8個組別，共計69隊爭冠。

此次賽事共有來自基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣等全台10個縣市共同參與。

主辦單位中華足球聯盟推廣大使許智傑表示，他推廣社區足球深耕的目的在「改善足球環境及建立制度」，希望從社區校園開始扎根，讓小朋友從小開始接觸足球並藉由小手拉大手 (從家庭到社區的環境) 的概念一起參與。

除了打造優質足球場域外，也計劃引進國際足球教材落實足球指導員在地深耕、規劃社區足球節及永續社區足球發展等，如此一來不僅完成了臺灣足球社區化發展，也配合中小企業處跨域創新生態體系發展計畫，有效串連各縣市足球運動人口，建構社區學校足球運動平台、創造台灣運動文化，將為台灣足球邁向國際化共創新契機。

長青組中代表台北卡美的台北孔雀執行長呂振榮說，「這個活動從小到大都能參與是很好的創意，主力還是在年輕人，年紀大只是帶孫子來玩，但我看到台灣足球漸漸在進步，最主要還是要從幼兒開始，讓他們去玩、有教練、有興趣，足球才有辦法興起，應該是每個縣市都要去推廣社區足球，從基層紮根。」

他更進一步表示，「如果底下沒有好球員，上面就沒有好的球員，基層還是最重要，像是日本也是從基層紮根，日本也是從幼兒到低年級都推行的很普及，常常在比賽，這樣推廣是很好的，應該是每個縣市都要去推廣社區足球，由聯盟穿針引線，未來應該是會很好的。」

遠從南台灣來的潮昇獵豹一路過關斬將，目前就讀潮昇國小二年級的鐘承希儘管個子瘦小，不過速度飛快，是隊上的進球主力，從幼稚園小班就開始跟著教練踢球，「覺得踢球很好玩啊，我以後想要當明星、去國家隊，我最喜歡的是梅西，因為他控球很好，我也想要跟他一樣。」

鐘承希的媽媽則說：「讓他從小班開始踢球，就只有選足球，在小班就跟著這位教練一起，一直到國小，因為他個子比較小，還有帶去醫院檢查骨頭密度，之後就會慢慢抽高，原本踢球是想要讓他運動，但沒想到他越踢越有興趣，現在都不會賴床，每天都想要早起去練球，覺得也滿好的。」

(中時 )