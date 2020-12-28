◎全民動起來!反萊豬公投拚50萬連署

萊豬進口倒數，全台22縣市國民黨團發起「反萊豬公投」提案，新北市議長蔣根煌今率黨團成員舉辦記者會，痛批民進黨過去是謙卑謙卑再謙卑，現在是野蠻也蠻再野蠻，如同現代版「馬關條約」，拿人民食安當籌碼，實在喪權辱國；黨團表示，中選會的公投表格最快1月8日出爐，接下來將連署推公投，新北連署目標50萬份。

◎停車收費混亂 年溢繳58萬筆

國民黨立委林思銘今日召開記者會表示，許多停車費繳費系統都沒有及時上傳，導致許多民眾重複繳費，光是6都加上新竹縣市，一年就溢收2360萬，若以每筆停車費40元計算，相當於每年有58萬筆停車費重複繳費。交通部回應，會請地方政府積極辦理退費事宜。

◎發燒搭救護車 到院坦承接觸過隔離者

嘉義地區有一輛消防救護車27日晚間載送一名發燒患者就醫，由於該名患者未主動告知自己曾與返台隔離尚未滿14天者接觸，到院後才告知醫護人員，而消防救護人員輾轉從醫院得知後也嚇一跳，立即啟動防疫機制，執行救護車清消工作。

◎明年被禁賽停薪 坎諾在冬季聯盟發威

大都會隊二壘手坎諾（Robinson Kano）上個月被查獲違規使用禁藥，由於是累犯，大聯盟將他處以禁賽162場，明年整季報銷，按規定大都會隊也不須支付1年2400萬美元的薪水。坎諾在今年縮水球季出賽49場，繳出打擊率3成16、全壘打10支、打點30分，表現不錯。

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(中時新聞網)