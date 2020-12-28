梁靜茹一連二晚小巨蛋演唱會27日圓滿落幕，會後受訪聊到她男友林達光以署名「Darwin Lin」送上花籃，但事前未表明是否到場欣賞演出，梁靜茹微笑表示花籃很漂亮、配色好看，透露男友有傳簡訊打氣；簡訊內容是否附註「愛心」？她羞回：「要我手機給你看嗎？真的沒有什麼。」拗不過媒體追問， 梁靜茹甜認男友「每一天都會有（愛心）」，看得出兩人感情相當穩定。

林達光體諒她要專心準備演出，兩人已一陣子沒見面，「因為他知道如果見了面，我心裡就會有件事情牽掛，可能覺得會影響，我必須要集中（精神）」，誇男友表現成熟；有了新戀情後生活及心情上是否有所改變？梁靜茹坦言主要是時間分配問題：「覺得有點忙，時間的分配上比之前忙一些，但是是好的忙。」至於分了多少時間給男友？梁靜茹望著經紀人笑回：「看經紀人分多少、就…。」而梁靜茹的兒子不僅第一天彩排時就到後台替媽媽打氣，還帶著同學坐在包廂欣賞演出。

昨晚尾聲一時情緒激動、蹲地爆哭，梁靜茹直言當時「情緒唱開了」，原以為第二場自己可以好好地唱完過關，沒想到最後仍壓仰不住內心澎湃，被〈可惜不是你〉的歌詞「感謝那是你、牽過我的手、還能溫暖我胸口」觸動，演唱時她沒有投射任何對象，全是自己的感受；而獻唱〈崇拜〉時，她踩在6公尺高的美國升降台高歌，是整場節目最令她恐懼的一段，梁靜茹事後回想，勇敢又幽默地說：「不會害怕了，我有練空中瑜伽嘛。」

她最心疼為了這次演出，特地從馬來西亞來台幫忙的樂手老師們，「他們為了這個演出來隔離，心疼他們回去還要再一次，整個演出延了一年他們也都是牽掛著家裡」；要不要乾脆直接安排中南部下一站演出？梁靜茹望著主辦單位超級圓頂喊話：「下一站，真的好期待，一起來集氣好想！不如來規劃一下、我們來規劃一下。」希望有機會在高雄巨蛋開唱。

(中時 )