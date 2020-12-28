台北西門町近期妹子徵友訊息滿街跑，先是蘿莉塔妹倪安徵男友，26日又出現巨乳正妹在西門街頭找乾爹陪喝酒，在網上掀起一陣轟動，不少人認為交友訊息隱藏性暗示。轄區警方則表示，無法可管，而上前詢問後對方立即撤離。

巨乳正妹在寒冷的天氣下僅穿著細肩帶背心，好身材若隱若現，短時間內迅速吸引民眾圍觀，更拍下照片PO上網路，警方到場後僅快速將坐在地上的兩人勸離，但勸離過程中2位女子完全未透露「找乾爹」的原因以及職業。

警方表示，巨乳正妹所舉的紙板上雖為尋找乾爹，但內容並無明顯涉及性交易或包養等訊息，不足以構成罪嫌，因此無法可辦。但若是酒吧的行銷手法，引起眾多觀眾圍觀導致民眾不便，則可使用道路交通管理處罰條例處理。

而經實測加入正妹的LINE帳號，結果顯示「由於本帳號可加入的好友人數受到限制，無法再新增更多好友」，根據LINE官方說明，LINE好友人數上限5000人，達到上限後將無法再加好友，必須刪除好友才能再加入其他人。

據悉，27日西門町街頭有民眾目擊巨乳正妹席地而坐、求找乾爹，手舉的紙板則寫著「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒」，附上LINE帳號讓人加好友，還甜蜜寫上「希望你是我夜晚的星星」，引起眾人關注。

(中時新聞網)