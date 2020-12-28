國民黨立院黨團書記長林奕華（左）、總召林為洲（中）抨擊農委會、衛福部的台灣豬標章，立委洪孟楷（右）更爆出，知名拍賣網站上已經出現100元的國產豬貼紙。（黃世麒攝）

萊豬叩關倒數，台灣豬標章引發爭議，也衍生出國產豬貼紙亂象。對此，國民黨立委洪孟楷爆料，在知名購物平台已出現台灣豬貼紙的商品，只要100元就能買到，並批2020年的民進黨政府，是食安把關最不負責任的政府。

國民黨立院黨團今（28）日召開記者會，洪孟楷指出，拍賣網站上已出現「本店使用國產豬肉」貼紙，只要花100元就可獲得，連拍賣網站都嗅到商機，如果業者都去買，消費者要怎麼了解把關，政府要不要了解一下？認為民進黨政府開了一個頭，結果把源頭把關、檢驗責任都丟給業者，要每個人都用良心辦事，這樣的政府背離食安，就是最不負責任的政府。

拍賣平台上，已出現台灣豬貼紙商品，花100元就能購得。（圖／國民黨提供）

洪孟楷直言，豬標章當便利貼，貼好貼買，且可自行下載，如果業者把台灣豬貼紙貼在餐廳，誰去檢驗查核？

洪孟楷提到，衛福部長陳時中曾說，一年台灣檢驗能量只有3萬家，但有登記的餐廳業者有49萬家，換句話說，如果全部檢驗要12年以上，更不包括夜市攤商、小吃店等沒有登記在案的餐廳，如果業者貼了這張貼紙，當下使用台灣豬，過了1、2年為降低成本，混用其他國外進口豬肉，有辦法稽查嗎？誰可以確認？誰能保證貼了這張貼紙用的就是台灣豬？

台南市、高雄市政府也推出國產豬肉貼紙。（合成圖／摘自臺南市中西區公所、高雄市政府衛生局網站）

此外，包括高雄市、台南市等地方政府也推出國產豬肉貼紙，洪孟楷質疑，現在也要把相關責任交給地方政府審核嗎？

經濟部、衛生福利部食品藥物管理署官網上，都有台灣豬／進口豬標示貼紙供業者自行下載，不需申請，樣式多達10幾種。至於台灣豬標章，是農委會委託中央畜產會所推動的，證明業者使用的豬肉、可食用部位，以及加工製品主原料，都是台灣豬肉，必須經過申請、審核、認證、簽約等流程，通過後才能核發。

(中時新聞網)