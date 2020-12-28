健全房巿，由八大不動產業組成的中華民國不動產聯盟總會上午向政府提出建言，理事長林正雄直言，政府打房政策根本是開錯藥方。他認為，面對房價攀升，至少應做下列三件事：解決工料雙漲問題、開放引進外勞、房地合一稅退場。

林正雄指出，近期房價高漲原因並非建設公司利潤有所提升，而是反映土地價格與營造工料成本雙漲的無奈之舉。為因應營造成本居高不下且持續上漲，預售案開始出現封盤停止銷售情形，未來建案將以先建後售為主流。因此若要解決高房價問題，現階段打房策略其實是開錯藥方了，應從成本面下手，像是解決工料雙漲問題、開放引進外勞、房地合一稅退場。

展望2021年，不動產市場將有「3利多」與「2變數」；3利多分別為：「資金回流」、「資金寬鬆」、「交易熱絡」；2變數則為：「打房政策」、「營造工料雙漲」。若成本面問題未能獲得解決，則房價亦無下降之可能。

林正雄指出，預售屋紅單炒房交易亂象，屬於少數個案情形，房市交易熱潮亦屬短期現象。房地產買賣交易件數增加，乃肇因於國內游資充沛，市場仍是良性發展並無過熱情形。

面對財政部擬將拉長房地合一稅適用高稅率的短期交易認定標準，林正雄指出，2016年實施的房地合一稅，對於抑制短期不動產轉售，確實具有一定的約束力，建議房地合一稅限制移轉不宜再增加至5年，若貿然延長，恐影響買賣交易市場自由機制運作。

林正雄強調，國內房屋自有率已近9成，任一項政策施行，影響所及乃是近800萬戶家庭的權益，盼維持房地合一稅不予更動，甚至考慮階段性退場。建議應該賞罰並施，對於短期移轉獲利持續加以課重稅，對於長期持有不動產、長期投資置產，應予以稅制上鼓勵，適度降低移轉稅及持有稅。讓不動產回歸自用為主、長期投資為輔的定位。

(中時 )