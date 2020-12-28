文大體育館觀景台 不提供跨年看煙火 12:282020/12/28 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文大體育館觀景台將不提供民眾跨年看煙火。（文大提供／林志成台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文化大學今天表示，因應新冠肺炎疫情變化，避免群聚感染，學校體育館八樓景觀台12月31日將不開放民眾觀賞101煙火及夜景。 柯陣營正妹主播結婚了 自爆：男友我追來的 半導體代工雙雄在美投資競賽 日媒：台積電、三星要注意1點 (中時 ) #體育館 #林志成 #文大 #觀景台 #看煙火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利茗推六軸關節型機械手臂套件 04:102020/12/28 產業特刊 呂威霆生涯首灌 笑稱籃框太矮 04:102020/12/28 運動天地 融券 創15年半來新高 04:102020/12/28 證券．權證 義發加工廠新環保鋼刷 清潔力超強 04:102020/12/28 產業特刊 宅經濟發威－NB熱 廣達穩居代工一哥 04:102020/12/28 財經要聞 中市低碳旅館衝上57家 年省20萬 04:102020/12/28 地方新聞 開台半年 全台5G用戶破百萬 04:102020/12/28 財經焦點 1分鐘讀財經》台股封關日拚6均線齊收紅 建議抱股過年 08:092020/12/28 財經 新聞早班車》跨年冷吱吱 北台灣體感0度 07:092020/12/28 政治 4男神開唱安心亞浪漫站台 04:102020/12/28 娛樂新聞 台中犇向幸福 HIGH翻跨年夜 04:102020/12/28 生活新聞 寶島熱門新聞 逛街馬兒超識相 警方到場牠在空地不開罰 - 寶島 彰縣154棟10樓以上大廈 消防局投3500萬打造50公尺雲梯車 - 寶島 雲林大埤鄉稻草迷宮意外吸引數千人 展期延長到農曆過年 - 寶島 南投紫南宮牛年錢母公開 調整發放方式 - 寶島 台北市立動物園長頸鹿「小麥」誕下小寶寶 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。