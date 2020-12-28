31日就是跨年夜，新竹縣今年在縣府前廣場舉辦「浪漫竹縣 與你相見」跨年晚會，主持陣容由綜藝大姊大白冰冰攜手陳漢典、吳怡霈、台一線東諺、阿文，陪大家歡樂迎接2021。白冰冰已好幾年跨年僅表演，許久沒接跨年晚會主持，這次在新竹縣熱情邀約下，她再度撩下去，「主持跨年晚會要有2個條件，第一份量要夠，第二主持人家要看」。

白冰冰強力推薦，「今年新竹縣跨年老少咸宜。」她提到壓軸卡司盧廣仲，「他歌而優則演，他的出道年份能有這種成績，令人羨慕也敬佩，但不能只看到他的獲得，成功背後非常努力。」晚會卡司還包括ØZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、廖柏雅、陳思瑋等。

跨年主持有白冰冰Hold全場，吳怡霈一點都不緊張，還開玩笑說：「冰姊很照顧晚輩，那天我就是美美當花瓶。」雖然新竹風大，但吳怡霈還是會展現誠意，「跨年女主持人包緊緊，就有點不夠意思」，但該做的禦寒她也會做足準備。吳怡霈對新竹不陌生，尤其最近愛上竹北，發現許多厲害小店，讓她動念想在竹北置產，她和陳漢典則是合作無數次，包括尾牙、跨年等活動，提到兩人默契，她以「無堅不摧」形容。

吳怡霈主持跨年有白冰冰，一點都不緊張。（中視提供）

而陳漢典清楚知道自己主持任務，「首先一定要做好保暖，和確保場子溫度，一定要熱起來」。他本身會唱會跳，隨時還能替補上場，「萬一有歌手遲到，我隨時可以為大家唱跳」。他也積極經營Youtube頻道，「最近都在拍攝舞蹈影片，花了很多時間在練舞，希望能做出有自己風格的網路節目」，新的一年他希望繼續把好作品帶給大家，特別是音樂部分，想再推出一首單曲。

因疫情衝擊，吳怡霈尾牙場比往年少了10幾場，她坦言「蠻傷的」，但仍正向看待，「趁著尾牙場減少，剛好有時間做一些自己想做的事，也許危機就是轉機」。她因迷上聽Podcast，2021年希望自己多個身分成為Podcaster，並自許每年都能有1、2檔戲劇產值，也會繼續舞台劇演出和主持工作。

而白冰冰的副業「冰冰好料理霸王餃」反因疫情業績成長，平時除固定錄中視周六綜藝節目《我愛冰冰Show》，她的生活已是半個「迌郎」，有空就四處玩，過年前她將趕錄存檔和中視自製的除夕特別節目，「期待疫情趕快結束，一切都能翻轉，社會景氣好，演藝圈的景氣也會好，而節目好，就能幫到更多的藝人」。

白冰冰熱情邀民眾12月31日到新竹縣跨年，現場除了精采表演，還有亮麗煙火秀、文創市集，新竹縣縣民還能參加摸彩活動，獎項豐富包含TOYOTA汽車、YAMAHA電動機車、Iphone12、液晶電視等多項好禮。因應疫情，新竹縣府也請民眾配合防疫措施，全程需配戴口罩且勤洗手，現場皆備有額溫槍及酒精提供使用，也會加強公共空間、廁所消毒頻率及提供洗手乳，並宣導民眾自主實名（聯）制，填報跨年晚會實名（聯）登記表https://s.yam.com/nTmkh。

而「浪漫竹縣 與你相見」新竹縣跨年晚會也會在31日晚間7點起在154頻道中視新聞台播出，或透過中視新聞粉絲專頁、中視新聞YouTube以及楊文科（縣長）粉絲專頁收看直播。

陳漢典準備好隨時唱跳。（中視提供）

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