團購網創辦人486先生，日前透露員工除了維持14個月年薪之外，也預計有一千萬分紅獎金，對此陳沂先表示：「2個月年終不是最基本的嗎？又沒多給」，接著開酸：「真的愛台灣就不要消費台灣價值，就像真的關心公益就不要消費弱勢一樣」，對此486先生也做出回應。

486先生表示和同事看完陳沂開酸的文章後，笑個3秒就各自上工，不過基於禮貌仍做出回應，對於謝陳沂替486同事權益感到擔憂，他強調以老鳥姿態參加8次尾牙的經驗，陳沂擔心的事從沒發生過，接著詢問陳沂若這麼關注486團購，不知道最愛的商品是什麼？更不忘推銷有很棒活動在跑，不僅能免費獲得高雄知名飯店價值上萬住宿券，還能促進地方經濟活絡一番，更強調：「愛台灣就要以行動來展現」。

486先生表示在疫情嚴峻時期，能好好寫文，盡情隨性表達個人想法，戴著口罩到處去走走，還能想吃甚麼就吃甚麼，都是非常值得感恩的事，因此對陳沂喊話：「新的一年即將來到，486全體同事祝福妳『一切都更好』」。

#486老鳥視角 #周一上班愉快 哈哈哈，486同事們看完此篇文章後....約笑個3秒就馬上轉頭上工做事去，珍貴時間要耗費在值得的事情上啊!... 由 486先生發佈於 2020年12月27日 星期日

對於兩人隔空交火，網友也紛紛回應：「2個月年終是基本的？我相信全台灣超過一半企業，發不出兩個月年終」、「光看到年終2個月是基本，就知道是沒啥工作經歷的屁話」、「2個月年終是最基本的？老闆快來看喔！今年還有工作都要偷笑了」。

(中時新聞網)