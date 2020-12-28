據Sensor Tower商店情報平台數據顯示，截至12月15日，抖音及TikTok以9.6億次下載，蟬聯全球娛樂應用下載榜冠軍。其中下載量前三的市場為印度，巴西和美國，分別占16.9％，9.2％和8.2％，另外看到Netflix和YouTube則分列榜單第2和第3名。

觀察到全球用戶支出排名前10的娛樂應用在App Store、Google Play總收入達58.2億美元，年增61.8％。其中抖音及TikTok以12.6億美元預估收入取代Netflix，奪得全球娛樂應用收入榜冠軍，較去年成長590％。當中有88.3％的收入來自抖音iOS版本，美國和土耳其TikTok用戶則分別貢獻總收入的6.5％和1.4％。

而YouTube則以9.4億美元的收入位列榜單第2名；年增率63.8％。另外看到榜單前5名的另外3款應用，分別為騰訊視頻，Disney＋與愛奇藝。地區方面，大陸iOS用戶在前10款娛樂應用的支出達到28.1億美元、占49.3％。美國和日本用戶的支出排名第2和第3，分別占27.4％和2.6％。

據新浪網報導，另從平台分佈來看，蘋果App Store貢獻絕大部分收入，占比高達90.5％；Google Play僅占9.5％。

(旺報 )