P.LEAGUE＋聯盟(PLG)於27日完成今年12月的4場比賽，更在28日公布票房人數與YouTube職播觀看總人數，4場比賽總共吸引23494人進場觀賽，YouTube直播觀看總人數也突破百萬，總共138萬3143人次，可說吸引相當大的迴響與關注，接下來就看本周台北富邦勇士主場表現。

在PLG本季前4場例行賽的票房人數，依序是5881、3689、6688與7236人，不僅展現這個全新聯盟的高人氣與關注度，更讓外界相當關心接下來他們能否更攀高峰，尤其是在創隊不到4個月的新竹街口攻城獅主場票房表現相當亮眼，也證明他們經營新竹主場相當成功。

至於在YT直播觀看人數上，彰化主場兩戰是57萬1329人次，新竹主場兩戰則是81萬1814人次，單場直播最高同時在線人數出現在27日的富邦與攻城獅之戰，創下4萬9240人次紀錄，接著就看哪場比賽可以再次打破這個直播觀看人數紀錄了。

PLG本周賽程即將來到台北富邦勇士主場和平館進行，也將真正考驗他們能否在台北創造高人氣與高票房，1月2日下午5點富邦勇士將出戰擁有「三洋將」的桃園領航猿，1月3日下午5點則是富邦勇士再次遭遇新竹攻城獅，相信兩隊再次對決，必定會掀起另一波觀戰熱潮。

(中時 )