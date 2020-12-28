台北市政府政風處前年調查某分局員警捲入尿液調包疑案，卻將偵查祕密洩漏給分局許姓督察組長，事後被控調包的員警在警政署長臉書上爆料，廉政署介入調查，懷疑是吳姓政風人員洩密。吳男雖否認洩密，但台北地檢署今仍依洩密罪將他起訴。

據指出，本案緣於新北地檢署偵辦一件毒品案時，經監聽發現毒販打電話給母親說，有叫弟弟將他尿液調包。檢調懷疑承辦本案的台北市某警分局派出所的員警包庇毒販，調包尿液，請求台北市政府政風處調查，由吳男承辦。

吳男先去該分局找許姓督察組長，要求調閱監視器畫面及尿液監督紀錄。許員為了解原因，好向分局長報告。吳男遂告知許員。事後分局長質問該承辦員警。

2018年5月9日，督察室確認該承辦員警沒有調包情事，該員警2天後去函警政署長信箱，並上NP署長室臉書爆料他無端被調查，讓他名譽受損。

由於該名員警公開說明偵辦過程，廉政署主動分案偵辦，找來吳男說明。據了解，吳否認不法，辯稱他在辦案，許姓組長告知分局長，以及分局長詢問員警，均與他無關，並指控許員才是洩密者。

但檢方認為，吳男負責調查員警風紀，有保密義務，他擅將調查內容告知許姓組長，已涉洩密，至於許員自吳男處獲悉調查祕密，該祕密已被公開，已不算祕密，許員未涉洩密。

(中時 )