國民黨台東縣議會黨團今天上午在全台22縣市議會同步辦「反萊豬、拚公投、 護食安」記者會，議員郭宗益說，以上次選舉結果，公投通過政府未必執行，民進黨執政鴨霸，公投都是假的；不過，台東縣黨部主席吳秀華說，國人心中自有一把尺，該做的事情還是要做。

縣議員郭宗益說，以上次選舉結果，公投通過，政府也未必執行，如同性婚姻、核四等，擔心最後依然如此，民進黨執政鴨霸，公投都是假的、騙大家的。

國民黨縣黨部主委兼議長吳秀華則說，國人心中自有一把尺，該做的事情還是要做。

黨團副書記長高美珠說，民進黨政府挾國會多數暴力、黨紀壓力通過萊豬進口的行政命令，現在政府不願意去吃，為何要讓國人去吃？政府引進萊豬讓國人吃，並非國人樂見，希望各方共同守護台東食安。

吳秀華表示，國民黨同步捍衛食安，展現決心，數月來已盡最大努力阻擋，民進黨政府和綠委不顧選民健康令人遺憾，最後一條路就是公投，國民黨宣示要走公投這條路，只剩全民站在一起，才能捍衛自己和下一代的健康，勇敢站出來向萊豬說不，接下來將連署推公投，希望8月28日可順利公投。

台東縣家長會長協會理事長吳政耀指出，政府有責任為食安把關，學童是國家基礎，家長都很擔心，希望政府要讓孩子吃得健康，家長才會安心。

(中時 )