新冠疫情嚴峻，台北101煙火秀尚未宣布延期，但備受矚目、施放時間長達10分鐘的八里跨年煙火秀，因難以控管人潮，也難以落實實聯制，新北市水利局今宣布活動確定延期辦理。

水利局表示，任何活動的舉辦考量都必須能確保市民百分百健康安全，而八里煙火秀煙火區寬達500米，防疫管制區長達1200公尺，且無法有效設置實體管制區隔，更難落實實聯制，而活動長時間的人潮擁擠且近距離接觸不特定人士的特性，讓防疫作為難度極高。

水利局指出，加上周圍的觀賞熱點如淡水金色水岸，更是容易聚集民眾的場所，這麼大範圍這麼多的民眾，新北市府評估防疫風險極高，無法有效管制。

水利局強調，八里煙火秀今年只是試辦，為2024年淡江大橋完工暖身，一切仍以市民健康為首要，日後會考量疫情發展並待減緩後擇日辦理，屆時將再加入其他周邊活動與節目，提高當地及周邊環境之整體觀光效益。

(中時 )