近日英國爆發變種新冠病毒後，各國政府紛紛祭出防疫措施，圍堵病毒擴散。昨日晚間，首架自英國的華航班機返台，機上搭載114名旅客中，1人發燒送醫、4人傳出14天內有症狀，皆送往集中檢疫所。對此，有網友質疑「這批英國班機返台是什麼心態？」貼文曝光後，引發熱議。

原PO昨日晚間於PTT女人板直指，長年旅居英國的台人，今年夏天新冠肺炎疫情緩和不回來，卻在冬天出現變種病毒，驚覺事情大條才回國，搞得醫護、機場相關人員人仰馬翻，原PO不解「為什麼台灣要接受這種自私自利的人？」

文章曝光後，大部分網友反砲轟原PO，認為「夏天回來你就不會罵？」自新冠肺炎疫情開始後，在異鄉的國人，不管何時返台都會被貼上「自私」標籤，更直言今換作是原PO「也會及時返台」。另一派人則表示，「出事了才想回台」、「台灣繼續這樣遲早崩潰不意外」。

據了解，目前返台的一百多名旅客中，現階段採檢的檢體共18件，今日將公布採檢結果。負責檢疫所任務的醫福執行長王必勝，昨晚也在臉書表示，在集中檢所人員親切的服務和關懷中，好幾個人告訴指出「回家真好，到了世界最安全的地方！」

(中時新聞網)