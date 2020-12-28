中華民國不動產聯盟總會今日舉行年終記者會面對政府打壓房市，理事長林正雄表示，2021年不動產市場將面臨三利多與二變數，三項利多包括資金回流、資金寬鬆及交易熱絡，二變數則是打房攻策及營造工料雙漲，他直言，營造相關原物料已上漲很多，未來上漲趨勢未變，再加上缺工問題並未解決，房價是回不去的！

近期房市熱絡房價向上，林正雄說，近期國內營造業缺工嚴重，南部科技廠甚至祭出雙倍薪搶工設廠，營造原物料漲幅也不小，房價上漲，是反映地價及營造工料雙漲的影響，若未來營造成本居高不下且持續上漲，預售案恐將會出現封盤停止銷售的情形，未來先建後售將成為主流。

林正雄對政府提出建言，政府應建立房市景氣燈號系統，以指標監測房市景氣是否有過熱情形，例如以「總推案量」、「成交價格」、「買賣移轉棟數」及「營造工程物價指數」等不動產指標監測，當指標出現一定比例爆增時，即時預警並啟動不動產政策制定與頒布機制，制定政策時應審慎評估，並廣納相關產業意見。

林正雄說，想要解決高房價問題，現階段打房策略其實是開錯藥方了，應從成本面下手，例如：解決工料雙漲問題、開放引較外勞及房地合一稅退場。他建議應該賞罰並施，對短期移轉獲利持續加以課重稅，對長期持有不動產、長期投資置產，應予稅制上的鼓勵，適度降低移轉稅及持有稅，讓不動產回歸自用為主、長期投資為輔的定住。

(時報資訊)