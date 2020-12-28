溪頭福華渡假飯店原大學樓改裝後示意圖。（福華提供）

暌違18年之久，國內老牌飯店集團福華大飯店再次拓點，今日與臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處簽約，將前身為國民賓館的溪頭自然園區內大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓、餐廳樓，將由福華大飯店集團進駐經營管理，進行十多年來首度的大幅度改裝，「溪頭福華渡假飯店」將於明年1月1日起正式營運。

據交通部觀光局觀光統計年報，溪頭近年遊客人數皆為臺灣森林遊樂區遊客量之冠，為最受歡迎的森林遊憩區。在今年國旅大爆發加持下，七月入園人次，更創下開園50年來新高紀錄，共有27萬9,311人次，平均每天有近9,000人造訪。看好溪頭「自然教育」與「生態旅遊」的豐富觀光旅遊發展方向，遂成為五星級福華大飯店集團首度跨足森林園區拓點的首選。

國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處為提升溪頭自然園區內大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓、餐廳樓等住宿、餐飲及會議設施之服務品質，特別於今年八月依法委外招標經營，吸引多家國內外飯店集團關注。福華大飯店集團1996年起為台灣第一家據點橫跨南北，提供住宿、餐飲、藝術、名牌精品等多元服務之五星級品牌，兼具了10家商務飯店及休閒渡假旅館等豐富營運經驗。

福華將於明年1月起進駐溪頭，並預計在二年內斥資上億進行硬體設施分期分區的大幅度改裝，由曾榮獲數個國際獎項的VAL建築設計公司將園區內四棟住宿建築以不同以往的風格個別定位，將呈現出以森林為家自然舒壓空間的日式尊爵、大地色調打造與環境融為一體的現代人文、或是符合親子及學生族群具寬闊共享空間等各類型客房，以福華大飯店36年營運經驗，擅長經營全客層旅客，商務會議、國際遊客渡假、及國人親子小旅行等，可為溪頭自然園區帶來全新客層。

溪頭福華渡假飯店也將移植集團內的美食品牌，例如：講究品嘗食物原貌的Smile One精緻涮涮鍋、經典知名中式料理及多國風味料理的自助餐廳等，提供更多樣化的餐飲選擇，將餐廳樓塑造為園區主要之服務設施中心，提供住宿或一日遊旅客優質料理，打造溪頭自然教育園區一座具備國際級服務水準的星級旅館，建立兼具學術研討、生態旅遊、國民旅遊等多元功能之環境，提供旅客全新旅宿及餐飲體驗。

除了在整體旅宿環境及餐飲服務的提升之外，溪頭福華渡假飯店及臺大實驗林管理處將簽訂「產學合作意向書」，攜手共創「產業、環境、社區文化新共生」的深度旅遊環境，與當地社團合作生態及文化導覽活動，將溪頭豐富資源納入飯店軟體服務。全力支持園區最新發展的「森林療癒」，針對園區內各項自然資源做更深入探討，以提供一片可促進人體健康的森林為優先任務。

(中時 )