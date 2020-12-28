彰化縣消防局3500萬元打造50公尺高雲梯車。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局3500萬元打造50公尺高雲梯車。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局3500萬元打造50公尺高雲梯車。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局3500萬元打造50公尺高雲梯車。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局3500萬元打造50公尺高雲梯車。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰縣內154棟10層樓以上公寓大廈，有鑑於此，彰化縣政府追加預算3500萬元，打造50公尺高的雲梯車，性能優異，從車子停好後啟動腳架到自動平衡定位，不到30秒！分秒必爭的救災任務上，彰化縣消防局與彰化市文華苑公寓大廈28日共同辦理高樓防救災成果演練，掀起了一陣「好厲害喔」的驚呼。

這次彰化縣消防局運用新購置之50公尺雲梯車，實施頂樓13樓屋頂平台人命救援，展現消防優良裝備器材及精實訓練成果，彰化縣縣長王惠美嘉勉參演人員辛勞，奠定集合住宅參與防救災的基礎，感謝文華苑大廈鄉親的配合、消防兄弟的辛苦付出，現場嘉賓雲集，場面盛大。

彰化縣消防局表示，彰化縣是六都之外第一大縣，近來都市蓬勃發展，高層建築物林立，居住的地方向天空發展，打造縣內目前計有154棟10層樓以上公寓大廈，有鑑於此，彰化縣政府特別於108打造50公尺高的雲梯車，性能優異，從車子停好後啟動腳架到自動平衡定位，不到30秒！在分秒必爭的救災任務上，可爭取更多的時間來救更多的人。

這次演習是彰化縣近年最高樓層的防救災演練，也是一場科技救災，首次投入「無人機」協助消防指揮官做最快、最正確的決策，彰化縣消防局代理局長邱聰佳表示，全民防災的理念就是自救、共救、公救，萬一發生火警，從單一住戶自主逃生、社區大樓廣播疏散集結，到公部門消防隊執行救災任務，才可以把災害降到最低。

(中時 )