基隆一名陳姓人夫2017年趁蔡姓妻子懷孕期間，結交一名剛出社會的魏姓嫩妹，2人擦出火花後，在家中與車內嘿咻，陳妻事後來蒐集到2人的露骨對話，包括小三傳訊給陳男的友人「他老婆坐月子，還偷偷帶我回家」，證明2人確實發生關係，憤而對魏女提告求償50萬元，基隆地院考量魏女的經濟狀況後，判決需賠償正宮10萬元。

蔡妻控訴，她透過友人協助，取得丈夫、小三與小三友人之間的對話紀錄，其中一段「他老婆坐月子，偷偷帶我回家一次」，證明丈夫在小三的店裡、車上與車庫發生關係，且2人對話中互以「寶貝」相稱，還出現「愛你」親密稱呼，氣得對小三提告，並對丈夫訴請離婚。

魏女在法院審理時否認與陳男發生關係，辯稱自己個性開朗，都會稱呼好友「寶貝」，還會說「愛你」，而蔡女所指的入骨對話，其實部分文字與內容，都是她的友人自己杜撰，蔡女不能以此就指她與陳男偷情，必需提出性交的證據，才能證明2人發生關係。

法官認為，魏女與友人聊起與陳男的性事，就算是隨意杜撰，也容易讓人產生不當遐想，即使真的未發生關係，已逾越一般男女交往分際，認定魏女須賠償蔡姓人妻，但考量剛出社會，每月僅2萬元收入，又是家中唯一經濟支柱，因而判賠蔡女10萬元，可上訴。

(中時新聞網)