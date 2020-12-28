參加歌唱比賽被發掘、卻在2002年演出《MVP情人》亮相並走紅的張韶涵，至今出道已18年，近年將事業重心轉往大陸的她，因擔綱《歌手2018》參賽者兼主持人而再度翻紅，相傳張韶涵這些年靠著演藝工作加上生意頭腦累積可觀身家，在世界各地都有房，甚至買下小島，對此張韶涵坦言確實有用心置產，理由是覺得女人「應該都要有個Back up！」。

張韶涵近年在大陸發展順風順水，如今更是各節目競相邀約的當紅藝人，出道18年來，因為演藝工作荷包賺滿滿，但更重要的，是她有獨特的理財計劃，相傳她在「世界各地都有房」，身家可觀，近日網路上瘋傳她上節目的片段，張韶涵在影片中被問到這個傳聞，她謙虛表示：「沒有各地啦！就是有喜歡待的地方」，她也分享置產心得，覺得剛起步的新興國家是不錯的選擇，例如印尼、緬甸、越南等，她在這方面有仔細做功課，聰明投資。

至於被誇讚很有生意頭腦，張韶涵也謙虛否認，表示心態上只是覺得身為女人，「必須要有一個Back Up」，她過去曾被搜狐號「娛樂一人行」爆料，買了個太平洋小島，蓋別墅並裝潢得很豪奢，而張韶涵確實在2016年曾po文，貼出身在海島別墅的美照，還tag青峰、許茹芸等朋友，開心說道：「等你們來玩喔」，讓人相信她當時已圓當島主的夢想。

除此之外，張韶涵最一開始其實是在台北市內湖及民生社區買房，之後又在加拿大為弟妹們置產，6年前則在上海砸1.5億買下百坪豪宅，投資當房東，從這些不動產就能得知，她如今身家應該頗為驚人。

(中時新聞網)