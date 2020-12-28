網紅「黑男」靠著《街頭邱比特》單元，在路上隨機幫單身男女配對，獲得不少人氣，近日他在街頭捕獲一名穿著超火辣的正妹，沒想到她真實身分竟是在網路擁有高人氣的網美姚采辰，他也用心幫對方配對，影片一出立刻引起熱議。

姚采辰外型甜美，卻有F罩杯魔鬼身材。(圖／翻攝自姚采辰臉書)

黑男在街上一眼就認出姚采辰是個很有名的人，「因為IG常滑到，就覺得妳很面熟」，聽到對方單身，他也表示可以幫她配對，姚采辰也講出挑選男友的條件，個性比較重要，希望他孝順、負責任、溫柔且脾氣好一點，外型陽光、高挑一點。

因為姚采辰有事要先離開，黑男答應找到再跟她連絡，2個月後，果真帶了身高188公分、四分之一美國混血型男Sean，雖然姚采辰很害羞，但仍大方和男方互動，壁咚對視還互相擁抱、勾手，最後更相約去吃火鍋。

姚采辰外型甜美，卻有F罩杯魔鬼身材，臉書粉專有超過129萬人追蹤，IG也有近70萬粉絲追蹤，在網路上擁有高人氣，模特兒出身的她，目前轉戰經營女裝品牌。而她之後也發文透露，自己其實每次路過都會偷閃過，沒想到「這次太大意被抓去了」。

至於和男方有無後續，她也語帶保留說：「不告訴你們，我交男友那天，你們一定會知道的謝謝，晚安啦！」

(中時新聞網)