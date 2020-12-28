面對各地食安自治條例對萊豬管制不同，台灣豬標章破功，行政院長蘇貞昌指食安與防疫一樣，會做到滴水不漏，但不能亂了套。國民黨主席江啟臣今反指中央本身就亂了套，數個部會、立法院都禁用萊豬，竟好意思要地方不要亂了套；他呼籲中央要給地方足夠的人力、預算，否則會出現破口。

江啟臣說，萊豬還沒進口，就出現標章之亂，連民進黨立委都要求農委會陳吉仲道歉；各種標章要信哪一張？現在一團亂，主管機關只講現在試用期，足見民眾憂心、在野反對都有其道理。此狀況，更顯示中央管制失能，地方只好自己捍衛，由下而上自己捍衛食安，政府必須有規範，不能光靠業者良心及自律，否則要政府作啥？

江啟臣說，蘇揆喊話要地方不能亂了套，但事實是從中央就亂了套，從教育部、退輔會、警政署、國防部等，哪個不是說禁用萊豬？蘇揆竟告訴地方不要亂了套，這也代表蔡政府只是嘴巴說說，想用幾張貼紙就了事，但民意是會反撲。蘇揆顯然不是真心要解決人民疑慮，沒做好配套準備，就要地方與中央完全一致，「請告訴中央各部會先跟政院一致，包括禁用萊豬的立院，也要跟政院一致。」

他強調，食安可以與防疫一樣，但食安要有更高標準，況且地方有自治條例，要和防疫一樣滴水不漏，不是亂了套再丟給地方。政院須尊重地方自治有更高食安標準，且給足夠人力及預算，否則食安會有破口，這不只是釋憲問題。

文傳會主委王育敏說，民進黨在立院通過9項行政命令從源頭開放萊豬，如今連管制也破功，知名魯肉飯用外國肉品卻貼用台灣豬標章，而且陳吉仲也說腸衣沒辦法百分百保證台灣豬，可見政院說的把關完全放水，清楚標示已經破功；衛福部還開放自己下載標章，顯然衛福部、農委會兩種標章都不可信。

(中時 )