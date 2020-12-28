因美光(Micron)桃園廠跳電意外，帶動DRAM現貨價提前於12月開始漲價，業界預期將帶動明年第1季合約價止跌甚至小漲，DRAM模組廠亦可望受惠漲價效益，今以威剛(3260)、十銓(4967)領軍上攻，低價的商丞(8277)也強攻漲停9.99元。

據市調機構集邦科技統計，12月以來，記憶體綜合價格指數(DXI)已大漲逾二成，並預期明年第1季合約價止跌。除了製造廠南亞科直接受惠，下游的DRAM模組廠亦可受惠漲價效應。

據集邦科技觀察，美光(Micron)桃園廠跳電意外，帶動DRAM現貨價提前於12月開始漲價，加上年底及農曆年補貨需求升溫，推升DRAM現貨價走揚，12月來現貨價漲幅達1至2成。據集邦科技統計，12月來DXI已攀升26%。集邦預期，明年第1季在市場供需趨於健康，DRAM合約價也將止跌回穩，不排除有機會微幅上漲。

整體來看，今年從9月華為拉貨事件後，DRAM供需已開始接近平衡，從12月初開始現貨市場已開始漲價。

不過，集邦科技預期，2021年第一季NAND Flash仍供過於求，估季跌幅約10~15%。

業者則認為，2021年第一季NAND Flash現貨市場有機會因終端需求增加，可能有短暫止跌或小漲狀況發生。

(時報資訊)