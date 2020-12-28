由於看好後疫情全球景氣發展，並在與歐盟簽有自由貿易協議，以及區域全面經濟夥伴協定 (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)等助威下，越南政府將其2021年經濟成長率，從原增6%預估值，再次提升至6.5%。

不僅越南政府看好自己來年經濟成長，一周前，世界銀行(World Bank)也預測越南2021年，經濟可望成長6.8%，原因是防疫有功。事實上，越南的防疫工作還真做的有聲有色。由於先前採取鎖國以及嚴格實施社交距離等嚴厲的管制政策，在全越南9600萬人口數中，目前最新統計是不到1500位染疫，只有35位疫歿者。

越南27日公佈的2020年經濟成長率為2.91%，雖沒有出現負成長現象，但在疫情衝擊下，越南今年經濟成長數字，已是超過30年來最差的一次。越南政府表示，疫情出現之前，自己2019年經濟成長甚至高達7%。

根據越南統計總局(General Statistics Office, GSO)報告，多虧第四季有出現4.48%經濟成長率，2020全年的數字才沒有出現負成長。這與世界銀行3%預測值不相上下，也打破國際貨幣基金組織(IMF）2.4%的預估值。同時，IMF也預估今年全球景氣將出現4.4%負成長。

(時報資訊)