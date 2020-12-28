英國政府在周一敦促企業做好脫歐準備，讓數日之後過渡期的結束，能平順地接到新一階段。

英國與歐盟在上周四達成新的貿易協定，讓英國的貨物能零關稅零配額地進入歐盟單一市場。而英國先前與歐盟簽的21個月的過渡期，將在12月31日23時終止。

內閣辦公室部長戈夫(Michael Gove)表示，商業必須適應英國離開歐盟和關稅聯盟的轉變；企業和市民需要準備好實際上和程序上的改變，而準備時間相當的短。

英歐原先規劃的脫歐日期在2019年3月29日，而後雙方同意延長21個月，讓現有貿易連繫不變。而隨著周六公布的數千頁的貿易協定文件，企業有不到一周時間做準備。

政府表示，企業必須了解與歐盟進行的進出口商品，有哪些新規定，以及與北愛爾蘭進行貿易會適用那些不同的規則。

企業還需要針對歐盟貿易進行海關申報，搬運工要到肯特郡(Kent)的港口需要許可，否則會受罰。

(時報資訊)