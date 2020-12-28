在新冠肺炎疫情爆發之際，全球跨年倒數、施放大型煙火的主要城市之一雪梨，已經宣布當晚禁止舉辦大型聚會。

雪梨周一宣布新冠肺炎病例新增5例，使12月中旬該城市北部海濱再度爆發疫情以來的累計確診數增加到125例。當地百萬居民中，約四分之一人口必須遵守嚴格封鎖措施直到1月9日。

這導致已經縮小規模的跨年慶祝活動進一步受限。新南威爾斯州州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）已經下令，當晚禁止大多數人前往雪梨市中心，並且將戶外集會人數限制在50人以內。

貝爾吉格利安在記者會上表示：「我們不希望在新年除夕創造任何超級傳播事件，這會毀了這個州每個人向前進的機會」，該州長並呼籲大家在家裡看煙火，「這是看煙火最安全的方式」。

她表示：「在除夕之夜，我們不希望任何人湧入雪梨周邊海濱」。根據規定，在新年除夕只有擁有市區旅宿場所許可證的民眾才能進入雪梨，而雪梨市的家庭僅能容許接待10人，直到另行通知。

雖然雪梨爆發新疫情，但整個澳洲因迅速關閉邊境、採取封鎖措施、大規模進行檢測與實施社交距離措施，則已避免疫情最壞的情況。目前澳洲累計確診僅超過28,300例，其中以維多利亞州佔大多數。該國累計染疫死亡人數為908人。

(時報資訊)