監察院今天到行政院巡察，蘇揆在答覆監委時指出，社會矚目的前公懲會委員長石木欽案，是內行人的玩法行為，但法網恢恢，如果不是石木欽友人翁茂鍾有一本筆記本，這些違法行為就不會曝光，他也會要求法務部提供翁的筆記本，他要親自看看還有哪些人涉及本案，行政院一定徹查，向人民交代。

監委王美玉在巡察時，針對石木欽案指出，監察院調查石木欽案件時，除發現他涉有違法外，行政院所屬檢、調、警高階人員涉嫌在佳和集團董事長翁茂鍾與百利銀行的5件訴訟官司中與其來往密切給予協助，尤其翁茂鍾涉嫌3大炒股案件的爭議期間，這些人購買他所經營或控制的股票，當民眾看到翁茂鍾與這些審、檢、調、警的高官關係如此綿密，遇到案件時可以請託這麼多司法人員幫忙處理，市井小民的司法正義要何處尋找？

她呼籲蘇揆，能夠督促法務部就台北地檢署翁茂鍾他字案的扣押物徹底調查，勿枉勿縱，對社會揭露真相；尤其在巴黎銀行與翁茂鍾的官司中，除導致諸慶恩壯年辭世造成家族傷痛外，本案的司法不公因涉及國際金融集團可能影響臺灣國際聲譽，降低清廉形象指數，行政院有無亡羊補牢的必要？對巴黎銀行及諸慶恩不公平的官司，有無救濟管道？法制面應如何改進？行政院實應藉由此案，整頓檢警調司法人員風紀還給人民一個不分貧富貴賤，保障基本權利，公平、公正、公開的司法。

監察院新聞稿表示，蘇揆今天在答覆時說，是內行人的玩法行為，但法網恢恢，如果不是翁茂鍾有一本筆記本，這些違法行為就不會曝光，他要求法務部與內政部就涉入本案的檢警調人員清查，並要求法務部提供翁的筆記本，他要親自看看還有哪些人涉及本案，行政院一定徹查，向人民交代。蘇揆並說，將會整頓檢警風紀，杜絕權貴司法，維護市井小民的司法正義時。

法務部長蔡清祥也表示，已經就全案扣押物全面調查中，對於巴黎銀行（原為百利銀行）以及諸慶恩先生遭受到不公平司法過程，將研究能否提再審及非常上訴，或者當事人家屬可以提出司法救濟。蔡清祥也說，發生如此重大司法官違紀案件，個人十分不齒，應當痛定思痛深切檢討。

內政部徐國勇部長回應時說，警政署有劉、周2位高階警官涉嫌，目前已由政風室啟動調查，法務部廉政署也正在處理中。但劉、周2員在這個案子裡面有公開表示說，他們購買股票是多年來都沒有買賣紀錄，歷年來申報財產也都依規定申報。不過，內政部仍然要警政署政風室對這段要嚴加調查。

(中時 )