台北市長柯文哲日前批前瞻計畫像是強盜分錢，遭桃園市長鄭文燦回擊指柯當了6年市長還不懂其他縣市感受。對此，柯文哲怒轟，過去5年都說統籌分配款不公平，然後每個人都大言不慚肆無忌憚的負債，然後就債留子孫，這才是他覺得要解決的問題。

柯文哲表示，財政劃分收支法20年沒有修訂，民進黨已5年完全執政，若想要通過的法律有哪一條在立院不會通過，另外，有討論統籌分配款訂定，事實上民進黨2016年上台的時候，當時林全問他是否同意修統籌分配款，他認為沒問題啊，但要有2個條件。

柯文哲指出，第1是財政紀律法令訂了大家要遵守，不可以大家不遵守，第2則是財政獨立，因目前僅房屋稅、地價稅歸地方政府，營業稅、所得稅歸地方政府，後來地方政府變成每天都在賣土地，所以常開玩笑說縣市首長好朋友都是建商，因為收入來源是房屋稅、地價稅，這樣地方政府不會努力招商，他也認為統籌分配法一定要修。

柯文哲痛批，事實上過去5年當中，民進黨是完全執政，想要通過的法律有哪一條在立院不會通過？像這個美豬美牛都通過，他認為統籌分配款要修就修，但財政獨立跟財政紀律要堅守，現在過去5年來都這樣，對外說統籌分配款不公平，然後每個人都大言不慚肆無忌憚的負債，然後債留子孫，這才是他覺得要解決的問題。

(中時 )