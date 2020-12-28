近日英國爆發變種新冠病毒，各國都相當謹慎。昨日晚間，114人搭乘華航班機自倫敦返台，其中1人發燒送醫，剩餘的113人經採檢後，由專車載往檢疫所進行隔離、篩檢。據了解，其中一輛專車司機回程時，防護衣袖子已拉一半，甚至連口罩都沒戴好邊講手機，就連車子也未經過全面性消毒，讓人看了直呼「根本是防疫破口」。

昨（27）日晚間，首架英國返台班機抵達桃園機場，114人當中有1人發燒送醫、4人自述於14天內有相關症狀，於機場進行採檢，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，連同機組人員共18人先接受採檢，其餘無症狀者先送往集中檢疫所，隨後進行採檢。

據《三立新聞網》報導指出，防疫專車將113人載往檢疫所後，司機返程的路途中卻將防護衣袖子拉起一半，甚至連口罩都沒戴好，手握方向盤邊講手機。除此之外，將車開往五股停車場後，並未做全面性消毒、清潔，而是2名清潔人員先後上車擦拭車窗及地面，司機則是在一旁喝飲料，清潔人員、司機都未穿著防護衣。

英國爆發變種新冠病毒以來，令不少民眾更擔心疫情會再度地惡化，如今防疫專車消毒作業如此草率，難免令人擔心成為防疫破口。

(中時新聞網)