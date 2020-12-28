蘋果(Apple)要推自動駕駛電動車儼然是上周市場最熱話題之一，讓蘋果股價在市場動盪中依然逆勢上揚，但對於開始出現Apple Car概念股說法，向來關注蘋果產品的天風國際分析師郭明錤卻警告還有3大不確定因素，更直言現階段根本沒有所謂概念股這回事。

郭明錤指出的3大不確定因素包括Apple Car推出時程、規格與供應商、市場競爭力。關於推出時程，他曾預測2023至25年間，蘋果就能推出相關車用服務，但要打造整部實體車，最樂觀預估也要2025至27年，甚至以蘋果要求的品質標準來看，2028年才出車都不讓人意外，而且蘋果造車議題再次引爆，主要是有台灣媒體引述不具名供應鏈消息，才擴及國外。

他還指出，所謂概念股應該是要基於對供應鏈的掌握，但Apple Car相關規格都未明朗，相關供應鏈最快也要推出前2年才能確認，而電動車市場變化比傳統燃油車更快，規格不太可能現在就定案，目前所有「Apple Car概念股」都是市場自己猜測，而非真正供應商。

最關鍵的是，就算蘋果在智慧型手機、電腦領域競爭力獨樹一格，也不保證新產品無往不利，例如在智慧型音箱上就滑鐵盧。要進軍比智慧型音箱競爭更激烈的電動車市場，須要仰賴資料庫和人工智慧方面優勢，但蘋果並未明顯在這些部分領先，特別是資料庫的數據累積已經落後特斯拉(Tesla)和其他傳統車廠好幾年，除非蘋果還有什麼暗招，否則難言Apple Car必能成功。

(中時新聞網)