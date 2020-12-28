弘光資管系大二學生鍾昇修雖然行動不便，但努力學習電競領域知識。（陳淑娥攝）

弘光產學合作辦英雄聯盟電競賽，現場吸引多人到場觀賽。（陳淑娥攝）

弘光科大資訊管理系日前在弘光電競館舉辦「LINDY盃英雄聯盟林帝菁英電競賽總決賽」，林帝公司提供1萬元獎學金及豐富競品給5位奮發向上的學生，表彰熱愛電競的學生克服身體及學習困難到場觀賽，勉勵他們未來能在電競產業發光發熱。

弘光科大資訊管理系明年即將轉型改名為「多媒體遊戲發展與應用系」，培育更多動漫、遊戲及電競產業相關人才。資管系主任黃建基表示，系上與林帝公司透過產學合作舉辦首場「LINDY盃英雄聯盟林帝菁英電競賽」，比賽不僅要看更激烈的賽事，更要透過比賽訓練更多電競產業人才。

「電競比賽不是只有比賽，關心社會也很重要。」林帝業務經理張維哲致詞時指出，不少平時玩電競的學生或玩家，有的屬於經濟與文化不利，因此藉由這次比賽，頒發獎學金給經濟與文化不利的學生，希望他們不要放棄對電競的夢想，藉由拋磚引玉動作，希望幫助更多人。

為鼓勵對電競有興趣的經濟與文化不利學生加入，林帝公司特別頒發獎學金，其中一位獲獎者是熱愛R6電競、就讀資管系的日本留學生手塚岬希，克服困難遠渡來台唸書。

另位獲得獎學金的資管系大二學生鍾昇修說，從小行動不便，對電競有憧憬與熱忱，又為了訓練自己能夠獨立，在家人的支持下，從桃園到台中念書，未來想要投入VR相關的電競產業服務。

這次比賽吸引不少隊伍參加，經過激烈比賽由社會組高手組成的「迷途羔羊」和學生組成的「健行熊」進行冠亞軍對戰，所有比賽現場轉播及網路直播都是由弘光科大資管系學生團隊完成，現場吸引學校代表、廠商、喜歡電競的玩家到場觀賽，YouTuber林立傑也蒞臨現場，他在賽事開打前致詞表示，電競產業很發達，很多學校都有產學合作，他覺得「弘光科大很浮誇，因為設備太專業了！」

這場賽事由擁有眾多粉絲的網紅主持人夜雨貫穿全場，並由職業賽事熟面孔Multy及JR擔任主播賽評，宜寧高中、明台高中電競班同學也來到現場紀錄賽事影像，共同參與的贊助廠商有WAVESPLITTER威世波、良興電子、INCIPIO、RAZER、BLOODY雙飛燕及MORVO樂維科技。比賽最終由「迷途羔羊」 獲得冠軍獎盃及66,666元的獎金和豐富的電競獎品，「健行熊」取得亞軍獎盃及22,222元獎金和獎品。

黃建基指出，弘光科大在電競產業人才培育近一年多來透過場域建置、課程規劃、系科轉型及電競團隊師資人才投入已獲得社會大眾的認同及關注，資訊管理系透過與林帝公司的產學合作，將電競賽事的企劃、美術、社群行銷與賽事舉辦執行，他與共同主持人劉明昆老師，帶領學生一起完成這場經典電競賽事。

弘光科大的電子競技社及電競直播團隊成員都是資管系日、夜間部大一與大二學生。黃建基說，一年多來已經舉辦過的電競賽事有3場弘光盃、2場校際盃校內賽、2場委託的比賽及3場畢業典禮及許多的演講活動，是少數學校中具有獨立賽事企劃及轉播能力的堅強團隊，加上本校媲美職業等級的電競場館及轉播設備，歡迎業界與弘光科大進行更密切的產學合作。

(中時 )