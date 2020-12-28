台南市安平區民權路4段與安平路500巷口26日晚間10時許發生一起死亡車禍，就讀台南某大學的蔡姓男大生載著潘姓女友到觀夕平台夜遊，回程時沿民權路西向東行，經安平路500巷口，前方黃姓女高中生載著張姓女子，未兩段左轉直接內切，蔡男剎車不及集結撞上並彈飛，送醫不治，後座的潘女傷重救治中。

台南市近日接連發生死亡車禍，還在就讀台南某大學的21歲蔡姓男子，26日晚上載著17歲的潘姓女友到觀夕平台夜遊，回程時遇上劫難。

還在就讀高中的17歲黃女載著17歲張女，同樣到觀夕平台遊玩，兩人回家時沿民權路西向東行，經過安平路500巷時，黃女未兩段式左轉，直接想左切，卻沒注意蔡男的機車從後方疾駛而來，蔡男剎車不及，直接撞上黃女機車，蔡男與潘女皆摔車，身體並撞上分隔島。

蔡男送醫宣告不治，潘女重傷轉回屏東老家的醫院救治中。

警方調查，黃女無照騎車，酒測值為○，她與張女是嘉義某家高職生，當晚到台南遊玩，回程發生車禍，兩人皆輕傷。

台南市12月以來已發生4起因騎士未兩段式左轉發生的死亡車禍，在路口直接內切遭後方車輛追撞引起，有的被撞身亡，有的害人撞車身亡。

台南市交通大隊表示，台南市12月至今發生16件交通死亡事故，造成17人死亡，分析肇因以未依規定轉彎5件最多。29日起將實施路口安全大執法3天，針對未依規定轉彎、違反號誌管制、同時加強針對攔查車輛檢視駕照、機車是否戴安全帽、酒駕加強取締。

(中時 )