台灣之星今(28)日宣布，正式攜手擁有月活躍用戶數2100萬的LINE展開策略結盟，推出「LINE MUSIC專屬訂閱方案」，每月月租90元起，即可無限暢聽千萬歌單，未來雙方合作可望跨足通訊、金融、娛樂、購物等多方領域，為雙方超過2千萬用戶帶來更完整的科技生活體驗。

今年全球社會各層面皆受到新冠肺炎疫情影響，加速消費行為的改變，其中，線上影音串流服務更成為此波疫情下少數逆勢成長的產業，根據市調機構Counterpoint Research最新調查顯示，今年第一季全球音樂串流服務訂閱量年成長35%、達到3.94億訂閱量；第二季全球串流音樂平台總體營收相較2019年更是大幅成長13%、且付費會員數增幅達29%，顯示疫情催化宅娛樂需求持續攀升，帶動更多消費者開始使用或願意付費使用線上影音串流服務，且串流音樂營收佔比首次超越了實體、達到56.1%，顯見串流音樂正在全球蓬勃發展。

聚焦到台灣市場，疫情同樣帶動「宅娛樂」商機大爆發，加上行動上網吃到飽平價化及遍布全台的高密度網路涵蓋助攻下，帶動OTT加值服務營收快速成長；此外，根據趨勢報告指出，台灣整體娛樂產業的營收規模在2024年將成長至166億美元、年複合成長率達1.9%，其中最大的動能就是來自於OTT影音服務。

台灣之星看好影音串流龐大商機，並不斷優化服務體驗，陸續和Spotify、CATCHPLAY+、LiTV線上影視、ELEVEN SPORTS等加值服務夥伴合作，跨足音樂串流、戲劇、電影、電視、體育轉播等領域，合計結盟15家品牌夥伴，台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，2020年全球產業受疫情震盪，卻助攻了OTT產業發展，從台灣之星音樂類加值服務年營收來看，相較去年同期成長幅度突破378%，顯示後疫情商機正在發酵，有鑑於此，台灣之星積極擴大OTT加值服務版圖，希望持續發揮1＋1大於2的加乘效益，提供用戶更多元的加值服務選擇。

(時報資訊)