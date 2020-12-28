將永遠守護這片天空 殉職飛官朱冠甍演唱MV曝光 網泣：一路好走(影片/《流氓藥師 劉信和》粉專)

飛官朱冠甍10月29日駕駛F-5E戰機，因右側發動機失效墜落於台東近海，不幸殉職。昨(27)晚臉書粉專《流氓藥師-劉信和》貼出一段影片，內容是朱冠甍作詞、作曲及演唱的《後山的思念》，配上劉信和與朱冠甍的朋友、家屬在海岸上送他一路好走的畫面，讓網友們看了不禁哭了，紛紛感謝朱冠甍為國家的付出，祝福他一路好走。

這首MV由朱冠甍作詞、作曲及演唱，而劉信和以朱冠甍的朋友、家屬在海岸邊進行著阿美族傳統的告別式以及潛水、漁獵畫面，配上朱冠甍渾厚的嗓音，傳達出朱冠甍對台灣這片土地的熱愛。劉信和表示，他為了剪這支影片，在阿美族的文化、儀式與漁獵資料探索查證上花了好一番功夫，希望能在在這短短幾分鐘內呈現給各位他的歌聲，他的過往，他對大海的熱愛，他對國家的奉獻，他的傑出優秀，眾人的不捨，還有轉化表達他的家人他的摯愛的感受。

這段MV弄哭了一票網友，紛紛留言表示「有這場告別式真是太好了」、「痛失英才，一路好走」、「飛行官！謝謝您」、「不是你的告別式，是告別紀念日」、「真的很不捨」、「國失干城」、「對不起，我流淚了」、「好感動！全部都是他最喜歡的人事物，光是看畫面就覺得很溫暖。」

(中時新聞網)