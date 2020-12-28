【現場直播】英返台採檢今出爐！指揮中心最新說明｜2020.12.28

英返台127人中有3人確診，英變種病毒恐攻進台灣！中央流行疫情指揮中心今新增8例新冠肺炎境外移入個案，其中3例是昨天倫敦班機返台的民眾，指揮官陳時中表示，案792到794為專機檢驗完畢驗出有3名陽性，包含昨天有發燒的男子，其餘2位確診者則無症狀，另外昨天其他4位有症狀者都是陰性，目前在集中檢疫所，是否為變種病毒指揮中心最快3天給答案。

本次倫敦返台的班機上共127人，其中乘客114人、機組員13人，昨晚落地後即傳出有一名發燒旅客被送至醫院篩檢，指揮中心今證實，該名旅客為確診者，PCR檢測Ct值15.7，病毒量高，另外兩名確診者則是在集中檢疫所篩出，其Ct值分別為34.5、33.5，感染已久病毒量少，無症狀確診，指揮中心表示，本次確診者身上所帶原的病毒株是否為變種，最快3天後出爐。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，分析病毒株是否為英國變種需看所採集的病毒量足不足夠，若病毒量多最快3天就會有結果，陳時中補充，昨確診的3人有1人的Ct值僅15點7，代表體內病毒量較多，應能較快分析出結果，至於另兩名確診者由於Ct值較高，需要先培養病毒後才能分析，可能需要多一點時間。

除英國專機3例確診外，指揮中心也公布今有5例境外移入個案，其中也有1名來自英國，其於則來自菲律賓、印尼。

指揮中心表示，案787為英國籍20多歲男性，今(2020)年12月20日來臺探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；12月25日出現扁桃腺腫痛及耳朵痛，26日通報後，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者23人，其中14人列居家隔離(其中13人為前後兩排旅客)、9人列自主健康管理。

案788為菲律賓籍20多歲女性移工，12月13日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月26日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案789為印尼籍20多歲男性漁工，12月12日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；12月27日檢疫期滿，由仲介安排專車至醫院採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者5人，均有適當防護，列自主健康管理。

案790為英國籍20多歲男性，曾於8月29日在英國確診，12月9日至21日採檢4次核酸檢驗均為陰性；12月23日來臺處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月27日因「英國專案」採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者18人，其中3人為前後兩排旅客列居家隔離，餘15人未入境，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

案791為本國籍20多歲男性，今年2月至英國就學，12月22日返國，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；12月26日出現發燒、咳嗽、流鼻水及肌肉痠痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案可傳染期間已獨自在住家進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計124,021例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含121,903例排除)，其中793例確診(案792-794另一稿)，分別為698例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，654人解除隔離，132人住院隔離中。

中央流行疫情指揮中心今(28)日說明，因應英國疫情嚴峻，我國自12月23日零時起，自英國入境及過去14日有英國旅遊史者皆至集中檢疫所進行檢疫。

指揮中心表示，自12月23日起，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者共27人，皆入住集中檢疫所；目前有1人陽性(案790)，住院隔離治療中，餘26人皆為陰性。另昨(27)日自英國返臺班機共127人(含機組員13人)，其中1人因發燒後送醫院採檢，於今日確診；4人因入境時有症狀採檢陰性，另2人入境時無症狀，經採檢後確診，其餘檢驗陰性者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

(中時新聞網)