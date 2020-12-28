公督盟公布立院年度代表字 「豬」字出線獲選 19:302020/12/28 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公督盟28日公布「立法院年度代表字及十大新聞」票選結果，十大新聞榜首是「立院再爆集體收賄醜聞，收押跨黨6立委」，年度代表字則由「豬」字出線獲選。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公督盟28日公布「立法院年度代表字及十大新聞」票選結果，十大新聞榜首是「立院再爆集體收賄醜聞，收押跨黨6立委」，年度代表字則由「豬」字出線獲選。（黃世麒攝） 公民監督國會聯盟28日公布「立法院年度代表字及十大新聞」票選結果，十大新聞榜首是「立院再爆集體收賄醜聞，收押跨黨6立委」，年度代表字則由「豬」字出線獲選。 公督盟執行長張宏林表示，這反映下半年美豬議題的熱度，不論是法案表決到杯葛抗爭，「豬」成為國人對今年立法院最深刻的印象。 台糖獨家供應 「森悅豬」創意料理 帶動長榮桂冠酒店營業額 公股銀拚財管 大數據制勝 (中時 ) #年度代表字 #立院 #公督盟 #出線 #獲選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看美展到新北市教育局 三重高中藝術寶盒讓教育局長好驚豔 17:042020/12/28 寶島 國發會：11月景氣連四綠 景氣呈全面復甦 17:202020/12/28 財經 石木欽所涉不公平官司 蘇揆指示研議再審上訴救濟 18:372020/12/28 政治 中華電信MOD觀賞時數達55億分鐘 跨年元旦片單公布 15:582020/12/28 科技 群益投信董事長賴政昇：讓長壽變成幸福的恩賜 04:102020/12/28 產業特刊 中天YT遭扯下水 李德維狠酸范雲：「腦補」的被害者情結 11:382020/12/28 政治 萊豬開放後最新民調 蘇貞昌首現死亡交叉 蔡英文滿意度曝光 11:572020/12/28 政治 中市議會藍黨團強烈要求反萊豬 呼籲全民一起來公投 11:072020/12/28 政治 《經濟》景氣穩定連4綠 創9年半高分 16:472020/12/28 財經 政府轉投資事業官股持股比率高 監委質疑如何維護公股權益？ 16:152020/12/28 政治 硬送萊豬耶誕禮 沈智慧：「全台割萊委」行動開始 11:102020/12/28 政治 政治熱門新聞 《推背圖》洩天機？被爆預言中華民國總統最終任期 - 政治 推背圖洩天機！濟公律師：這3人選北市長「他」贏面大 - 政治 明年蔡政府運勢 他大膽預測：將有大咖下台 - 政治 被吳思瑤嗆紅媒 亞洲週刊小編霸氣喊中華民國回敬 - 政治 萊豬開放後最新民調 蘇貞昌首現死亡交叉 蔡英文滿意度曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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