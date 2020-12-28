公督盟28日公布「立法院年度代表字及十大新聞」票選結果，十大新聞榜首是「立院再爆集體收賄醜聞，收押跨黨6立委」，年度代表字則由「豬」字出線獲選。（黃世麒攝）

公民監督國會聯盟28日公布「立法院年度代表字及十大新聞」票選結果，十大新聞榜首是「立院再爆集體收賄醜聞，收押跨黨6立委」，年度代表字則由「豬」字出線獲選。

公督盟執行長張宏林表示，這反映下半年美豬議題的熱度，不論是法案表決到杯葛抗爭，「豬」成為國人對今年立法院最深刻的印象。

(中時 )