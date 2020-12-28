電腦週邊品牌羅技電子，今（28）日宣布推出自2010年M570上市以來，首度新改款的ERGO M575無線軌跡球，此次新品ERGO M575無線軌跡球主要升級藍牙連結功能、提升DPI感應速率，並透過長期的人體工學研究持續精進產品，使其無論在外觀或使用上，都更符合廣泛的使用族群需求。在強化產品使用耐久度的同時，羅技亦採取各項符合PCR（產品環境足跡）標準的產品設計方針，以達到產品減碳、節省能源的企業永續目標。

根據羅技在電腦周邊領域市場的長期經驗以及對趨勢的洞察，羅技創造與生產力工具產品經理Delphine Donne-Crock表示，現代人對於居家辦公、人體工學以及電腦桌面舒適的需求日益漸增，部分族群甚至必需每日花費8至9個小時以上待在電腦前，並且長時間使用滑鼠完成任務，不良的姿勢或使用習慣，長期下來也容易對手部造成負擔及傷害。

ERGO M575除了延續軌跡球設計，更升級多項產品優勢。（羅技提供／黃慧雯台北傳真）

為了解決使用者的困擾，羅技在ERGO實驗室中，對測試者的整隻手部設置多個傳感器，針對使用滑鼠時所運用的肌肉群進行偵測，進而發展出以拇指轉動球體的方式移動鼠標，讓使用者在不需移動手腕、手臂及肩膀的情況下減少壓力，而新款的ERGO M575不僅延續了M570的軌跡球設計，也升級了多項產品優勢：

（一）包含新增藍牙功能可自由選擇連線模式

ERGO M575除了保留既有的Unifying連結方式，再加入藍牙功能，支援雙模式連線，產品設定簡單方便且更直覺，無論搭配Mac、iPad或個人電腦，都能擁有良好的無線連接品質，並可自由選擇搭配的使用裝置，不需佔用多餘的桌面空間，讓辦公環境更乾淨舒適。

（二）順暢而反應靈敏的球體追蹤

相較於M570，ERGO M575將DPI的感應速率從原本的540提升至2,000，在雷射偵測技術之上進一步強化軌跡球使用的反應速度及精確度，可完全感應球體的每一個轉動細節，讓拇指的移動與軌跡球的互動更自由，帶給使用者極致順暢的操作感受。

（三）超低電力消耗最長兩年不用換電池

新一代ERGO M575大幅降低了產品的電力消耗量，僅需一顆三號電池，便能在Unifying連線模式下，使用長達24個月，讓使用者不必再花費多餘的時間與金錢頻繁更換電池，得以專注在工作中不受干擾。

為實踐企業永續經營的承諾，羅技透過追蹤、回收已達使用年限的產品塑膠材料，以創新的設計能力，將回收塑材應用在生產的鍵盤及滑鼠上，並全面增進產品品質及使用壽命，落實減少碳排放量的產品環境足跡政策，更取材自經由FSC ®森林監管委員會認證的紙材包裝產品，為地球環境的維護，以及資源的減少浪費盡一份心力。

以ERGO M575無線軌跡球來說，除了減少電力消耗，其整體材質使用近50%的 回收塑材，仍保留優越、實用的性能，要帶給消費者優異的使用體驗，流線止滑紋路與傾斜角度，讓手指可以自然的點擊/滾動，提供給使用者更佳的舒適感及穩定度，在外型上則依照人體最自然的手部擺放動作所設計，能完美契合所有手型與尺寸。新品除了內斂沉穩的石墨灰，更首次推出氣質典雅的珍珠白

(科技)