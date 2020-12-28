針對進口萊豬就要上路，新竹市議會國民黨團28日舉行記者會，呼籲民眾明年1月9日起加入反萊豬的公投連署。（陳育賢攝）

明年1月1日，進口萊豬就要上路，新竹市議會國民黨團28日舉行記者會，除了呼籲民眾慎選沒有含瘦肉精的豬肉之外，也希望民眾站出來為自己的健康把關，明年1月9日起加入反萊豬的公投連署，以實際行動表達對萊豬的憤怒與反對。

新竹市政府則表示，因應本周五美豬開放進口，市府已超前部署提前因應準備，包括落實肉品產地標示、強化溯源管理、加強稽查3大方向，為市民健康、資訊透明把關。

新竹市議會國民黨團包括議長許修睿、副議長余邦彥、議員張祖琰、鍾淑英、段孝芳、黃文政、李國璋、羅文熾、徐信芳、陳治雄、吳青山、蕭志潔、顏政德、黃美慧、陳啟源、陳慶齡、林耕仁、林慈愛等都強烈表達反對瘦肉精萊豬進口的立場。

新竹市議會議長許修睿表示，為了捍衛國人的食品安全，國民黨團譴責蔡政府的作為，並且呼籲國人一同站出來為自己的健康發聲，黨部與黨團並將配合黨中央的反萊豬拚公投，在新竹市設置反萊豬連署站，募集連署書力拚公投，表達拒絕萊豬的立場，捍衛自己與下一代的健康。

黨團總召吳青山指出，自從蔡英文在今年8月28日以行政命令宣布開放萊豬以來，包括國防部、退輔會、教育部跟體育署就出面保證軍人、學生跟國手都不會吃到萊豬，等同承認萊豬就是有食安疑慮，既然如此，蔡政府為何還要執意進口有疑慮的萊豬，自相矛盾。

國民黨團與市黨部將會於明年1月9日起在研擬在新竹市包括火車站、巨城購物中心等地點，設置反萊豬的公投連署站，反萊豬護食安的公投如果成案，預計在明年8月28日進行公投。

林耕仁指出，民進黨政府缺乏社會共識強渡關山、強硬通過萊豬進口，且蔡政府為了護航萊豬不惜威權壓迫人民，甚至出現好幾起類似查水表事件，將國民健康淪為國際談判籌碼，只為了民進黨政治利益。

張祖琰則指出，民進黨背離民意強渡關山，讓平安夜成為最不平靜的夜晚，當獨裁成為事實，革命就是義務。第2階段公投連署需要29萬份連署書，我們需要人民站在一起，人民不是談判籌碼，如果沒有健康，國際談判有何意義。

陳啟源也表示，大多縣市都已擬定豬肉不得檢出瘦肉精相關法令，新竹市不應置身事外，尤其這是地方自治的精神，也是民意展現，中央政府不得罔顧地方民意、甚至限縮地方職權，國民黨團要求政府更應順應民應，實現無萊環境，中央不做、地方來做。

市府則指出，針對美豬進口，產地標示部分，今年9月已啟動跨局處「專案查核輔導計畫」，主動輔導全市食品相關業者商家，於上路前提前落實豬肉產地標示，至今已累積輔導4000多家，包括製造加工業者、餐飲業、傳統市場，以及販售豬肉或含豬原料的包裝食品、散裝食品及直接供應飲食商家等。

除了食品、飲食販售業者，也已掌握轄內肉品輸入及加工業者名單，並盤點、調度稽查人力，為1月上路的稽查工作、溯源管理做好準備。

除了食品、飲食販售業者，衛生局也已掌握轄內肉品輸入及加工業者名單，並盤點、調度稽查人力，為1月上路的稽查工作、溯源管理做好準備。

而家長最關心的學校營養午餐，竹市已率先落實三章一Q、使用國產優質食材多年，明年新契約也已明訂「需全面使用國產食材」，請市民、家長放心。

市府也指出，現行新竹市食品安全衛生管理自治條例和中央公布的標準一致，1月上路後將持續依循全國一致性標準，實施稽查管理。

新竹市議會國民黨團28日舉行記者會，呼籲民眾明年1月9日起加入反萊豬的公投連署。（陳育賢攝）

新竹市議會國民黨團28日舉行記者會，呼籲民眾明年1月9日起加入反萊豬的公投連署。（陳育賢攝）

(中時 )