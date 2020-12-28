全國鬧血荒，小英之友會發起捐血活動。許久未公開露面的前副總統陳建仁今天也以特別嘉賓的方式到場感謝正在排隊捐血的民眾。(小英之友會提供)

國內用血量急增，捐血中心發出血液「急缺」警報，在蔡英文總統建議下，小英之友會今天在台北發起捐血行動。新境界智庫副董事長洪耀福表示，本次捐血是一個全國性的活動，上禮拜由彰化縣擔任第一棒，各縣市接連舉辦，希望年底至明年初間，各縣市可以陸續完成捐血活動。

台北連日陰雨低溫，影響民眾出門捐血意願，加上秋冬為心血管疾病好發季節，用血量急增。日前，台北捐血中心即發出血液「急缺」警報，台北市小英之友會暨小英之友全國總會回應蔡總統的建議，立即啟動相關機制，串聯號召各行各業熱情民眾及企業主挽袖捐熱血，以實際行動，共度難關。

今天的捐血活動在台北市南海捐血室舉行，時間自上午8時至下午5時30分，現場並提供豐富贈品，感謝熱情參與捐血活動的民眾，預期能募集超過150袋血液。

台北市小英之友會總會長陳茂仁說，小英之友會長期關心醫療用血需求，幾乎每年都舉辦公益捐血活動，現在因為疫情、氣候、用血量急增等複合因素，造成血液庫存量嚴重吃緊，為舒緩這樣的情況，立刻著手串聯熱心民眾，並獲得台北捐血中心大力協助，在台北市南海捐血室舉辦捐血活動。

許久未公開露面的前副總統陳建仁今天也以特別嘉賓的方式到場感謝正在排隊捐血的民眾，陳建仁表示，本來小英之友會都是固定520辦理全國同步的捐血活動，為了因應本次血荒，特別號召國人一同挽袖捐熱血。希望國人也能一同響應，一起快樂的捐血，也展現台灣人的慈悲和善良。

洪耀福表示，上禮拜他遇到陳建仁，提到小英之友會要辦理捐血的活動，陳特別表示希望能夠參與，一同加油打氣。

他說，本次捐血是一個全國性的活動，上禮拜由彰化縣小英之友會擔任第一棒，各縣市接連舉辦，回報捐血數量都破記錄，希望年底至明年初間，各縣市可以陸續完成捐血活動。

雖然蔡英文總統平時國事繁忙，不過洪耀福表示，蔡也非常關心社會的時事，像這次血荒，總統就特地拜託小英之友會扮演他的分身，請全國縣市小英之友會辦理捐血活動。小英之友會也不負所託，全國動起來。

此次活動，台北市小英之友會除準備手機架、價值300元全聯禮券外，並特別購買心路幸福＋工廠的手工皂，贈送給來現場捐血的民眾，捐血250CC及血小板1單位者即能獲得一份贈品，捐血500CC或血小板2單位捐贈者，即能獲得兩份贈品。

(中時 )