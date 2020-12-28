鋼價漲聲不斷，線材廠官田鋼(2017)明年元月漲勢擴大，鍍鋅線、建築用鏍桿等產品每噸大漲4000元且限量接單，有利挹注明年第一季獲利增加。

中鋼第四季盤價調漲，鋼廠報價跟進漲價，官田鋼本季報價逐步小漲；隨著中鋼明年首季盤價漲勢擴大，做為下游加工廠漲勢更為擴大。

受惠下半年鋼價止跌回穩，需求成長，帶動鋼鐵業者第三季本業轉強，官田鋼第三季單季EPS 0.03元，結束先前連續6季的虧損。前三季每股淨損縮減至0.17元。

受惠鋼市熱絡，官田鋼第四季持續獲利；自結10月營收3.29億元，年增33%，單月自結營業淨利2662萬元，單月歸屬予母公司稅後淨利1704萬元。11月營收3.1億元，年減0.49%，單月自結營業淨損1251萬元，單月歸屬予母公司稅後淨利398萬元。

官田鋼自結前11月營收31.27億元，年減14.67%；營業淨損5128萬元，合併稅前淨利3431萬元，歸屬予母公司稅後淨損3248萬元。

(時報資訊)