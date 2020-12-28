Marc finds LeBron, LeBron finds the rim x 2.



(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/goam4n06S7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 28, 2020

果然是同城不同命！眼見共用史坦普中心球場的快艇，在主場慘遭獨行俠痛宰51分，湖人當然要展現截然不同風貌，就算「一眉哥」安東尼戴維斯因傷缺陣，湖人28日仍以127比91痛宰灰狼，目前2勝1敗，也間接狠狠「嘲諷」了快艇。

儘管少了安東尼戴維斯，頂替戴維斯先發位置的庫茲馬，卻在一開賽就連進3顆三分球，詹姆斯也補上一顆三分外線，帶起15比4開局，湖人很快擴大領先到20分以上，打完上半場，湖人67比45領先，光是庫茲馬一個人就摘20分。

來到第3節，換成看詹姆斯、馬克蓋索兩人表演，兩人接連表演漂亮助攻，詹皇用灌籃，蓋索則是三分外線，幫助湖人逐漸擴大領先到30分以上，詹皇也在第3節還剩2分15秒就退場休息，畢竟場上局面早已底定，提前進入垃圾時間。

庫茲馬最後仍然只拿全場最高20分，代表他在下半場一分未得，詹姆斯貢獻18分、9籃板與5助攻，馬克蓋索打出加盟湖人最亮眼一役，拿12分、8助攻與7籃板；灰狼以今年狀元愛德華茲15分最高，少了左手腕脫臼的唐斯助陣，灰狼簡直一無是處。

(中時 )