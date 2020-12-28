根據調查指出，以居家為中心的生活已成新常態，民眾使用網路時間平均增加2小時，並以「遠距辦公」及「線上觀看影片」使用時間最長。三星電子看準此趨勢，今（28）日宣布在台推出全球首款整合OTT媒體服務、行動連接性與遠端電腦功能的全方位智慧聯網螢幕Smart Monitor M7︱M5，為整合新常態生活中居家工作、學習及娛樂的全能助手。

三星全球首款全方位智慧聯網螢幕，集結遠端辦公、學習及文書處理功能於一身，在家辦公、學習的使用者可透過遠端存取功能輕鬆連結公司及學校電腦，並可透過內建Wi-Fi功能連結網路，直接開啟Office 365快速檢視及編輯文件，提升使用效能。此外，透過Samsung DeX串聯行動裝置，無須連接電腦設備，即可執行如視訊會議、文件與瀏覽器等應用程式，快速感受完整的電腦體驗。在多螢時代下，消費者格外注重裝置間連結，智慧聯網螢幕M7搭載USB type-C，不論充電、資料傳輸、甚至傳送顯示訊號，都能透過一孔多用的連接埠包辦，可實現整潔舒適的工作及學習環境。

智慧聯網螢幕-M5(左）與M7。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

影音娛樂儼然成為現代人生活中的一部分，三星智慧聯網螢幕M7︱M5配備Smart Hub，可即刻開啟Netflix、YouTube與HBO等OTT媒體服務，工作結束能立刻轉換為追劇利器；另搭配專屬時尚全功能遙控器，一指即能展開影音享受。行動裝置使用者也能透過感應連結（Tap View）、鏡像分享或Apple Airplay 2），將行動裝置畫面投射至大螢幕上，提升觀看體驗。智慧聯網螢幕亦為玩家們提供更高的沉浸體驗，透過超寬遊戲螢幕（Ultrawide Game View）將畫面調整至21：9，寬闊視野暢玩遊戲。此外，內建立體聲喇叭10W（5Wx2），不論是觀看影片或遊戲，都能全方位感受完整影音體驗。

三星智慧聯網螢幕M7︱M5分別配備最高UHD及Full HD解析度，零閃屏技術及經德國萊因TÜV認證的護眼低藍光功能，能減少長時間辦公或學習造成的眼睛不適。智慧偵測環境光源（Adaptive picture）可依照環境光源自動調整亮度，不論晝夜都能提供最佳觀看體驗。智慧聯網螢幕M7︱M5外型兼顧實用及美學，三邊無框設計解放螢幕邊界，打造無拘束的視覺感受，7.5mm纖薄機身及2.5mm超薄底座節省桌面空間，貫徹極簡美學，高效辦公同時亦能保有優雅時尚。

32吋智慧聯網螢幕M7建議售價NT$12,900；M5將推出32吋及27吋兩種選擇，建議售價分別為NT$8,990以及NT$6,990，2021年1月中旬起於全台各大通路及網購平台販售。適逢新年佳節，三星同步推出「眾星拱悅 星串聯 過好年」活動，2021年1月1日至2月28日期間，凡購入三星指定螢幕，即可獲得各式賀歲好禮，而購買智慧聯網螢幕M7︱M5，登錄送LiTV立視線上影視豪華組合餐6個月與Logitech無線鍵鼠組（市值NT$2,363）。

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