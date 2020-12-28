台中港業者裝卸揚塵問題屢引詬病，台中港務分公司近年來致力改善缺失，業者斥資新購2組集塵式漏斗及密閉式抓斗鹼粉作業機具，已於月初用於卸船作業，初步操作結果，成效明顯優於原有舊式抓斗與漏斗，深獲肯定。

台中港務分公司表示，近年來致力於改善裝卸揚塵不遺餘力，除率先針對煤炭、砂石、銅土等逸散性貨物實施集中管理外，並自2017年起協同航港局中部航務中心及台中市政府環保局，多次邀集貨主及裝卸業者，輔導其提出逸散性貨物裝卸改善計畫，並視該計畫實際執行成效，持續滾動檢討改進。

目前港區業者已陸續投入裝卸機具設備改善，針對鹼粉作業改善方面，業者已新購集塵式漏斗(紐西蘭製)及密閉式抓斗(德國製)共2組，其中集塵式漏斗每座更斥資3500萬元購置，集塵防制效率最高可達9成，對於改善港區作業環境與達成綠色港口目標，更向前邁進一大步。

台中港務分公司說明，業者新購2組集塵式漏斗及密閉式抓斗鹼粉作業機具，已於月初用於卸船作業，初步操作結果，成效明顯優於原有之舊式抓斗與漏斗，尤其在抓斗密閉性及漏斗上方之集塵效果，不枉業者花費鉅資投入改善。

此外，港務公司除要求裝卸機具應符合規定外，並訂有裝卸作業前、中、後相關規範與措施，嚴格要求裝卸業者確實辦理「開工前準備工作」、「完工後環境復原」，並填報「開工前自主檢核表」、「完工後自主檢核表」，及加強防塵阻隔與灑水噴霧等措施，以防範裝卸逸散汙染情事再發生。

(中時 )