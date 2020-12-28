中鋼工會高喊要平權 別讓子孫公司淪次等勞工 16:432020/12/28 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中鋼企業工會到立法院外抗議。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼企業工會到立法院外抗議。（黃世麒攝） 中鋼集團企業工會28日在立法院外抗議，表示中鋼轉投資子、孫公司的人事制度、員工保險項目都受到母公司嚴格控制，經營績效不佳時要盈虧自負，績效好時勞動條件依然不能有效提升，還得將獲利回饋給母公司，呼籲經濟部全面檢討中鋼集團公司治理，不要讓子孫公司淪為次等勞工。 中信動員紓困 還原驚心動魄91天 高雄燈光秀用大陸設備挨轟「舔共」 高市府回應了 (中時 ) #中鋼 #子孫 #勞工 #中鋼集團 #母公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 OECD最低稅負藍圖 台商提前備戰 04:102020/12/28 產業財經 閱讀失敗 為下個挑戰提供養分 失敗中有太多有價值的東西 04:102020/12/28 財經要聞 機組員防疫規定要改 桃市空服員工會提3建議 14:152020/12/28 生活 《產業》溪頭福華渡假飯店 拚2年轉型蛻變 16:312020/12/28 財經 研發忌搶快 好IP不留壞印象 04:102020/12/28 財經要聞 觀念平台－資料科技帶來的問題 04:102020/12/28 專題周報 遠東機械利基型鋼品 品質優異 04:102020/12/28 產業特刊 《其他股》中租旗下亞洲興業租賃 完成1億美元聯貸案 07:442020/12/28 財經 聖暉策略布局收割 營運起飛 04:102020/12/28 證券．權證 14檔漲價行情旺 法人好愛 04:102020/12/28 證券．權證 因應疫苗施打 美藥局急聘藥師 04:102020/12/28 全球財經 生活熱門新聞 西門町巨乳妹徵乾爹！加LINE實測出爐 網爆黑暗真相 - 生活 一堆人開始不吃泡麵？網曝2致命敗筆：回不去了 - 生活 最牛釘子戶嗆「沒13億不搬」 18年後結局驚人 - 生活 入冬首發！跨年全台低溫特報 16縣市橙色燈號恐6度以下 - 生活 連3天體感「-1度」鄭明典曝霸王寒流原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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