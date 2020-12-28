中鋼企業工會到立法院外抗議。（黃世麒攝）

中鋼集團企業工會28日在立法院外抗議，表示中鋼轉投資子、孫公司的人事制度、員工保險項目都受到母公司嚴格控制，經營績效不佳時要盈虧自負，績效好時勞動條件依然不能有效提升，還得將獲利回饋給母公司，呼籲經濟部全面檢討中鋼集團公司治理，不要讓子孫公司淪為次等勞工。

(中時 )