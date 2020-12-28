大聯盟官網28日報導，光芒決定把賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)賣給教士隊，換取4個農場新秀。包括教士自家的第3號新秀投手帕提諾(Luis Patiño)，帕提諾今年登板過11場，自責分率5.19。另外3人是梅西亞(Francisco Mejía)、杭特(Blake Hunt)、威考斯(Cole Wilcox)。

上個月官網新聞就預料光芒不會留著史奈爾，他與光芒簽約5年5000萬美元(約台幣14億)，目前他是全隊唯一平均年薪千萬美元的球員，並且是後面才領得多。未來3年依序是1100萬美元、1300萬美元、1600萬美元，即使以先發投手來說很便宜，小市場的光芒依舊不打算承受。

史奈爾效力光芒5年，抱回1座美聯賽揚獎，總計只領到871萬美元薪資。相比前輩普萊斯(David Price)在2012年拿賽揚獎，2014年被賣出，史奈爾則是2018年獲獎，2020年被賣。光芒精於計算，他們換到帕尼諾也算是盡可能減小了戰力損失。

教士今年成功重返季後賽，即使不算疫情增加的席次，他們的戰績也是國聯第2，足以摘下外卡首席。首輪外卡戰教士2勝1負打敗中區的紅雀，但在分區系列賽遭到同屬國西的道奇3戰橫掃。拿4個新秀換取史奈爾正顯示教士與列強爭雄的決心。

(中時新聞網)