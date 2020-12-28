花蓮縣府今號召農會、肉品盤商、畜產等食品公會、飯店業者、賣場、社區關懷據點、校園團膳業者等，共同宣誓「拒絕使用萊豬食品」，表達拒絕萊豬在花蓮市面流通堅定立場，多位縣議員也到場表達支持。（羅亦晽攝）

立法院表決通過萊豬9項行政命令，萊豬入台正式進入倒數，花蓮縣府除修訂食品安全管理自治條例維護食安，今也號召縣內食品相關單位宣誓「拒絕萊豬」，堅守食安把關，縣長徐榛蔚更祭出鐵腕，宣布明年將加強稽查，一旦檢出業者販售含萊劑食品，開罰外且公告周知，捍衛民眾知及拒買權利。

花蓮縣府修訂食安自治條例第9條，增列「含有乙型受體素的牛肉、豬肉等所有肉類及相關產製品及其他經本府公告之食品，禁止於本縣販售或加工供應」條文，縣議會24日三讀通過後，今再號召農會、肉品盤商、畜產等食品公會、飯店業者、賣場、社區關懷據點、校園團膳業者等，共同宣誓「拒絕使用萊豬食品」，表達拒絕萊豬在花蓮市面流通堅定立場，多位縣議員也到場表達支持。

花縣府明年加強稽查，若查出食品含有萊克多巴胺，開罰且另行公告，保障民眾。 （羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚表示，中央長年規定國內畜牧業者不得使用含萊克多巴胺的飼料飼養豬牛，卻宣布明年將進口含有萊克多巴胺的美豬，通批中央背道而馳的做法抹殺民眾的認知；為保護縣民食安，已要求共餐單位選用在地食材及國產豬肉，修訂食品安全管理自治條例，禁止縣內業者販售含萊克多巴胺的食品。徐感謝縣議會迅速通過自治條例，目前待中央核定後實施。

面對萊豬進口，花蓮縣衛生局目前已完成輔導縣內共3572家食品相關業者，明確註明原料原產地，要求經查核的店家張貼「豬肉原料原產地貼紙」及「花蓮縣豬肉產地標章」，未來將不定期優先抽檢規模大、風險高及指定下游業者，加強稽查，並加強派員抽檢畜牧場飼料，持續進行血清檢測動物用藥品殘留。

徐強調，民眾除自身拒絕購買含萊克多巴胺食品，縣府明年起加強稽查，若查出食品含有萊克多巴胺，開罰且另行公告，保障民眾知的權益，捍衛民眾享受安全無疑食品的權利。

(中時 )